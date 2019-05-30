Клиенты НПФ начнут получать пенсии раньше

Они смогут получать выплаты по старым возрастным критериям

Россияне, являющиеся клиентами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям. Как отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, речь идет о тех россиянах, которые заключили договоры с частными компаниями в текущем году.

Он добавил, что такой законопроект намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая. В случае одобрения он может вступить в силу в 2019 году. Документ уравняет в правах тех, кто заключил контракт с НПФ о самостоятельных накоплениях на старость до повышения возраста выхода на заслуженный отдых, а также тех, кто это сделал уже после вступления в силу изменений.

Клиенты этих фондов смогут получать накопления по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, пишет газета "Известия". А еще с 1 января 2019 года предлагается разрешить некоторым категориям граждан, являющимся клиентами НПФ, установить в договоре возраст выплат раньше 55 и 60 лет. Речь, в частности, идет о северянах и так называемых списочниках.

Ранее стало известно, что в России по итогам четвертого квартала 2018 года прибыль от инвестирования пенсионных накоплений населения должна снизиться до 5,22%. Этого ожидают в НПФ.

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