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"Дайте мне уже помереть спокойно": душераздирающее признание Даны Борисовой

09:14
  • четверг
  • 30 мая 2019

В откровенном интервью Кире Прошутинской телеведущая рассказал о самом страшном

Телеведущая Дана Борисова стала гостьей программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью Кире Прошутинской она рассказал о самом страшном периоде в своей жизни, времени, когда боролась с наркозависимостью. Передача выйдет на экраны в пятницу 31 мая, в 23:10.

На шоу о Борисовой высказывались ее друзья и те, кто был с телеведущей в сложный период. Дала оценку состоянию Даны и психолог Дарья Пирожкова, которая работала с Борисовой.

"После того, как она стала лечиться от зависимости, она, наверное, стала настоящей. И вот она такая сложная. Действительно сложная, потому что многие говорят, что с ней сложно общаться, сложно работать, то есть она всё делает очень компульсивно. Вот у неё радость - это радость. У неё грусть - это грусть. И эта грусть - это депрессия вот прям такая. Моя точка зрения - то, что она не реализована до сих пор. Это не её была жизнь, не её театр, не её спектакль", - заявила Пирожкова.

Дана тут же отреагировала на слова своего психолога. Борисова отметила, что полностью разделяет сказанное. "Я сама понимаю, что опять же в употреблении, возвращаемся к нему, я последний год сидела на диване, говорила: "Отстаньте все от меня. Мне 40 лет. Что вы от меня хотите?" И всё. Всё уже. Всё было. Отстаньте, дайте мне уже помереть спокойно", - призналась Борисова.

Такой была ее позиция в худшее время. Тогда Борисова была настроена против всего мира. Сегодня Дана чувствует себя иначе. "Сейчас спокойна, открыта всему новому. Вперёд, веря что жизнь только начинается. И в целом в этом я, да, согласна с тем, что сказала Даша", - заключила она.

О том, почему дочь не приняла участие в шоу, и общается ли Дана Борисова со своей мамой смотрите в программе "Он и Она" на канале "ТВ Центр" 31 мая в 23:10.

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