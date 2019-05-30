Зеленский высказался о трагедии с Ми-8

В результате крушения вертолета погибли 4 человека

На Украине в Ровненской области во время тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-8 Сухопутных войск страны. Погибли четыре члена экипажа, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск.

Соболезнования в связи с инцидентом выразил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. "Не доброе утро. Катастрофа военного вертолета на Ровенщине. Четверо погибших военных", - написал он.

Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 30 мая 2019 г.

В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы и представители Министерства обороны. Выясняются подробности происшествия.