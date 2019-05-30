ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский высказался о трагедии с Ми-8

09:49
  • четверг
  • 30 мая 2019

В результате крушения вертолета погибли 4 человека

На Украине в Ровненской области во время тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-8 Сухопутных войск страны. Погибли четыре члена экипажа, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск.

Соболезнования в связи с инцидентом выразил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. "Не доброе утро. Катастрофа военного вертолета на Ровенщине. Четверо погибших военных", - написал он.

В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы и представители Министерства обороны. Выясняются подробности происшествия.

Главное сегодня
Вертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.