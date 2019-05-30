"Откуда в вас столько г****": Макаревич серьезно обиделся на россиян

Музыканта раскритиковали за согласие спеть у стен Кремля

Музыкант и лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич обратился к гражданам России. Он резко высказался о том, что многие готовы моментально выступить с критикой в его адрес, что бы он не делал.

"Мне сегодня достаточно сказать "мяу", и завтра найдётся тот, кто на меня наедет", - негодует Макаревич в своем Facebook.

Так он ответил на нападки, которым подвергся за то, что ранее согласился с группой выступить под стенами Кремля. По его словам, если бы "Машина времени" не стала участвовать в праздничном концерте 12 июня на Красной площади, то многие обвинили бы Макаревича том, что он "отказался петь для россиян в день праздника страны"! При этом он напомнил, что у стен Кремля группа играла "не раз и не два и не три". "Ребята, ну откуда в вас столько г****?", - вопрошает Макаревич.

Ранее он раскритиковал своих фанатов за позитивное отношение к воссоединению Крыма с Россией. Музыкант обратился к поклонникам, подошедшим к нему и попросившим о совместной фотографии со словами "Мы выросли на ваших песнях". "Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" — написал он в Facebook. Затем он призвал фанатов "не искать оскорблений там, где их нет". Позднее некоторые пользователи пожелали музыканту мудрости к его годам.

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