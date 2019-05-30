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Как Порошенко связан с пропажей секретных серверов на Украине

11:45
  • четверг
  • 30 мая 2019

В отношении бывшего президента могут возбудить новое уголовное дело

Украина может остаться без премьер-министра. В четверг в Раде рассматривают заявление Гройсмана об отставке. Ряд политических сил, в том числе "Блок Петра Порошенко", уже объявили, что будут голосовать против, опасаясь, что уход министра спровоцирует полный хаос в стране.

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Петр Порошенко может стать фигурантом нового уголовного дела. После скандала с пропажей серверов из ситуационного центра в администрации президента Государственное бюро расследований зарегистрировало производство по факту "потери документов, содержащих государственную тайну", передает "ТВ Центр".

"Если обнаружатся факты, свидетельствующие, что экс-президент имеет данные об этом, то мы будем его вызывать и проводить следственные действия", - заявил директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

Ранее Порошенко инкриминировали госизмену за события в Керченском проливе. И это только начало. Генпрокуратура Украины признала незаконным использование вооруженных сил в Донбассе. Это произошло в рамках расследования уголовного дела против бывшего начальника генштаба ВСУ Владимира Заманы.

"Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статье 17 Конституции Украины Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны, они предназначены только для отражения внешней агрессии. Экспертиза есть, отменить ее нельзя, отозвать ее тоже нельзя", - отметил  адвокат экс-начальника генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов.

Похоже, не за горами расследования и в сфере экономики. Дать правовую оценку деятельности правительства и лично Владимира Гройсмана требуют в Верховной раде. В отставку премьер подал еще 21 мая, но рассмотреть прошение парламент решил только в четверг. Решение Гройсмана, очевидно, связано с его желанием сохранить имидж перед выборами - о намерении баллотироваться он уже заявлял. Украина под давлением внешнего и внутреннего долга уже начала распродавать золотой запас - в мае более чем на миллиард долларов. А визит миссии МВФ в Киев накануне, по сути, завершился ничем. На встрече с президентом эмиссары новых траншей не пообещали, а Владимир Зеленский проявил слабость.

Новое правительство должен утвердить новый парламент, которого пока тоже нет. Конституционный суд по иску нескольких действующих депутатов обещает вынести решение о законности роспуска Рады лишь через две недели. Однако партии одна за другой уже включаются в предвыборную гонку. О намерении баллотироваться во главе политической платформы своего имени заявила Надежда Савченко. А в партии Зеленского "Слуга народа" объявили поиск кандидатов по мажоритарным округам через интернет.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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