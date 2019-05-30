В Будапеште затонуло судно с туристами

У посольства России в Венгрии нет данных о пострадавших россиянах

Семь человек погибли, 19 пропали без вести в результате ЧП на реке Дунай в центре Будапешта - там затонул прогулочный катер с туристами. Он был пришвартован у здания парламента и перевернулся после столкновения с другим судном, передает "ТВ Центр".

На месте в сложных погодных условиях идет масштабная поисково-спасательная операция с участием военных - дайверы уже обнаружили ушедший под воду катер - его отнесло течением почти на километр. На борту находились 35 человек - туристы из Южной Кореи и два члена экипажа.

Президент республики Мун Чжэ Ин поручил направить в Венгрию делегацию, а также создать специальную группу во главе с министром иностранных дел для помощи в поиске пропавших.