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В Будапеште затонуло судно с туристами

12:09
  • четверг
  • 30 мая 2019

У посольства России в Венгрии нет данных о пострадавших россиянах

Семь человек погибли, 19 пропали без вести в результате ЧП на реке Дунай в центре Будапешта - там затонул прогулочный катер с туристами. Он был пришвартован у здания парламента и перевернулся после столкновения с другим судном, передает "ТВ Центр".

На месте в сложных погодных условиях идет масштабная поисково-спасательная операция с участием военных - дайверы уже обнаружили ушедший под воду катер - его отнесло течением почти на километр. На борту находились 35 человек - туристы из Южной Кореи и два члена экипажа.

Президент республики Мун Чжэ Ин поручил направить в Венгрию делегацию, а также создать специальную группу во главе с министром иностранных дел для помощи в поиске пропавших.

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Спасатели в Венгрии
Спасатели в Венгрии
Венгерские спасатели на месте затонувшего корабля на Дунае
Венгерские спасатели на месте затонувшего корабля на Дунае
Спасатели в Венгрии
Спасатели в Венгрии
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