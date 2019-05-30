Как проходит программа наставничества конкурса "Лидеры России"

Проект направлен на поддержку активной молодёжи

В Москве в четверг стартовала встреча участников конкурса "Лидеры России", которые входят в пилотную группу программы "Наставничество". Проекта, направленного на поддержку активной молодёжи, передает "ТВ Центр".

В формате экспертных групп наставники делятся с подопечными профессиональным опытом и знаниями. В числе тех, кто обучается - призёры конкурсов платформы "Россия страна возможностей". На встрече, которая проходит в столице уже во второй раз, не только подводят промежуточные итоги, но и планируют дела на ближайшие полгода.

"Мы создаём методологию, чтобы её потом можно было передавать другим людям. Это первопроходцы, которые с удовольствием принимают в этом участие, обучаются, делятся. Желание отдавать - это, наверное, ключевая черта человека, который решил стать наставником", - рассказала председатель исполнительного комитета клуба "Лидеров России" - "Эльбрус" Татьяна Дьяконова.