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Искусственный интеллект: благо или угроза для человечества?

12:08
  • четверг
  • 30 мая 2019

Цифровой разум уже успешно работает на благо людей, но что будет дальше?

В Женеве проходит масштабный саммит под эгидой ООН по теме, которая без преувеличения повлияет на будущее всего человечества - а именно, как использовать искусственный интеллект? Две тысячи ученых, политиков, изобретателей и писателей из 120 стран обсуждают и вероятные угрозы, например, вмешательство в частную жизнь.
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В Москве тестируют систему, способную по микромимике распознать усталость, рассеянность внимания и раздражительность водителей такси. Камера фиксирует 68 точек на лице человека, передает "ТВ Центр".

Задача определить, что человек спит, она не трудная: просто закрыты глаза какое-то количество секунд. Задача, определить вероятность, с которой в течение часа человек заснет - это сложная задача, где нам помогает искусственный интеллект", - рассказал руководитель направления развития безопасности поездок транспортного агрегатора Роман Маресов.

Искусственный интеллект предложит водителю отдохнуть и вернуться за руль позже. Такую систему сможет установить каждый. Большинство ДТП происходят из-за невнимательности человека. Этот фактор, уверены специалисты, и вовсе сведется к нулю, когда на дорогах появятся беспилотники, а город как таковой превратится в цифровую экосистему, где все решения будет принимать компьютер.

"Интернет вещей" сменяет "интернет всего". Уборкой уже занимаются роботы, холодильник сам заказывает продукты. В магазинах больше не нужны кассы. Просто берете товар с полки, деньги списываются с карты. Все это уже реальность, которая многих пугает. В ближайшие годы могут исчезнуть десятки профессий: водители, почтальоны, переводчики - только начало.

Жизнь станет комфортнее, но, похоже, жить легче не станет. Психиатры бьют тревогу - дети, родившиеся в эпоху смартфонов, рискуют стать самыми глупым поколением за всю историю.

Так или иначе, новая технологическая революция повлияет на нашу жизнь сильнее, чем в свое время аграрная или промышленная. Это понимают на самом высоком уровне. В эти дни в Женеве под эгидой ООН проходит уже третий глобальный саммит, посвященный этой теме. Один из главных вопросов: как будут складываться отношения между человеком, искусственным интеллектом и его владельцами. Каждый из нас ежедневно оставляет в интернете полтора гигабайта информации о себе. Модераторы социальных сетей знают нас лучше, чем мы сами. В первом же выступлении на саммите высказали главные опасения.

Главный инженер Google, известный предсказатель будущего Рэй Курцвейл, который в свое время предрек появление смартфонов, беспроводного интернета, голосовых помощников, считает, что контролировать прогресс бесполезно. Его прогнозы закачиваются 2045 годом. Именно тогда, по его мнению нас ждет "технологическая сингулярность" - проще говоря, неизвестность.

Остается лишь надеяться, что люди сами расставят все по своим местам. Иначе это может сделать искусственный интеллект.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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