В Москве проходит финал инженерного чемпионата "Case-in"

В жюри входят эксперты из крупнейших компаний.

В Москве проходит финал седьмого международного инженерного чемпионата "Case-in" - крупнейшего соревнования в нашей стране и государствах СНГ в этой сфере. Проект входит в платформу "Россия страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Более 500 студентов и молодых специалистов из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана дошли до финала, где они представят свои идеи цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Защищать проекты и доказывать их актуальность придется перед представительным жюри, в которое входят эксперты из крупнейших компаний.