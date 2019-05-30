ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи рассказали об опасности непреодолимого желания выпить кофе

10:45
  • четверг
  • 30 мая 2019

Возможны повышение артериального давления, тошнота и рвота

Люди, регулярно употребляющие кофе, могут оказаться в серьезной зависимости от этого напитка. При этом, из-за резкого отказа от его употребления может развиться абстинентный синдром.

"Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности, непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе", - рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

По его словам, абстинентный синдром обычно наблюдают у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, передает Агентство "Москва". А при регулярном употреблении кофе и в больших дозах может начаться психомоторное возбуждение, раздражительность, бессонница, а также другие симптомы психического и физического истощения. Возможны тахикардия, нарушения сердечного ритма, повышение артериального давления, тошнота и рвота.

Брюн напомнил, что кофеин противопоказан тем, кто страдает эпилепсией, повышенной психической возбудимостью, бессонницей, при артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма и проводимости и при глаукоме. Кроме того, его нельзя пить в случаях индивидуальной непереносимости. "Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях", - добавил он.

Ранее стало известно, что жителям Москвы в жару лучше ограничить себя в употреблении мяса и не пить кофе. Также лучше забыть об алкоголе, сладких и газированных напитках.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Девушка пьет кофе
Девушка пьет кофе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.