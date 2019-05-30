Врачи рассказали об опасности непреодолимого желания выпить кофе

Возможны повышение артериального давления, тошнота и рвота

Люди, регулярно употребляющие кофе, могут оказаться в серьезной зависимости от этого напитка. При этом, из-за резкого отказа от его употребления может развиться абстинентный синдром.

"Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности, непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе", - рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

По его словам, абстинентный синдром обычно наблюдают у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, передает Агентство "Москва". А при регулярном употреблении кофе и в больших дозах может начаться психомоторное возбуждение, раздражительность, бессонница, а также другие симптомы психического и физического истощения. Возможны тахикардия, нарушения сердечного ритма, повышение артериального давления, тошнота и рвота.

Брюн напомнил, что кофеин противопоказан тем, кто страдает эпилепсией, повышенной психической возбудимостью, бессонницей, при артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма и проводимости и при глаукоме. Кроме того, его нельзя пить в случаях индивидуальной непереносимости. "Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях", - добавил он.

Ранее стало известно, что жителям Москвы в жару лучше ограничить себя в употреблении мяса и не пить кофе. Также лучше забыть об алкоголе, сладких и газированных напитках.

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