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Шикарный вид 71-летней Софии Ротару вызвал зависть

11:01
  • четверг
  • 30 мая 2019

Певица прошлась по лондонским магазинам

71-летняя певица София Ротару вместе с семьей улетела в Великобританию и устроила фотосессию возле красной телефонной будки. 

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Сын артистки Руслан Евдокименко выложил у себя в Instagram фотографию своей мамы, которая прогулялась по Карнаби-стрит - лондонской улице, на которой находятся бутики с модной одеждой. София Ротару оперлась на стену телефонной будки и замерла в изящной позе. 

Ценители моды обратили внимание на то, как стильно одета певица. В этот день на ней были белые кроссовки, прямые джинсы, тельняшка, черный пиджак и солнцезащитные очки. "Сразу не признала, вы прекрасны, мы вас любим", "Будьте здоровы София, жаль, что мало вас показывают сейчас в России", "Хочу и я так же в 71", "Очень красивая и стильная" - написали поклонники артистки в комментариях.  

Отметим, что сейчас Ротару проживает в Киеве. По слухам, недавно у нее обнаружили туберкулез. Этот диагноз ей уже ставили в 27-летнем возрасте. Поговаривают также, что она проходит курс химиотерапии. Судя по фото, опубликованном Русланом Евдокименко, певица чувствует себя неплохо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rus (@rusevdokimenko)

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