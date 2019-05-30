Шикарный вид 71-летней Софии Ротару вызвал зависть

Певица прошлась по лондонским магазинам
71-летняя певица София Ротару вместе с семьей улетела в Великобританию и устроила фотосессию возле красной телефонной будки.
Сын артистки Руслан Евдокименко выложил у себя в Instagram фотографию своей мамы, которая прогулялась по Карнаби-стрит - лондонской улице, на которой находятся бутики с модной одеждой. София Ротару оперлась на стену телефонной будки и замерла в изящной позе.
Ценители моды обратили внимание на то, как стильно одета певица. В этот день на ней были белые кроссовки, прямые джинсы, тельняшка, черный пиджак и солнцезащитные очки. "Сразу не признала, вы прекрасны, мы вас любим", "Будьте здоровы София, жаль, что мало вас показывают сейчас в России", "Хочу и я так же в 71", "Очень красивая и стильная" - написали поклонники артистки в комментариях.
Отметим, что сейчас Ротару проживает в Киеве. По слухам, недавно у нее обнаружили туберкулез. Этот диагноз ей уже ставили в 27-летнем возрасте. Поговаривают также, что она проходит курс химиотерапии. Судя по фото, опубликованном Русланом Евдокименко, певица чувствует себя неплохо.
- "Совок": София Ротару получила звонкую оплеуху
- Отказавшейся выступать в России Ротару готовят суровое наказание
- "Чтобы не накалять": Ротару вынудили отменить выступления в России
- София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации
- Директор Ротару опроверг информацию о госпитализации певицы в реанимацию