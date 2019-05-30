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Самолет с пассажирами экстренно сел в "Шереметьево"

11:02
  • четверг
  • 30 мая 2019

На ВПП были стянуты силы пожарных

В аэропорту "Шереметьево" совершил вынужденную посадку самолет А320. Он следовал рейсом Москва – Грозный.

Это произошло после того, как на борту сработал датчик пожаротушения. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо, а затем в штатном режиме совершил посадку. В результате происшествия пострадавших нет.

Тем не менее, в "Шереметьево" были стянуты силы пожарных, сообщает ТАСС. Изначально СМИ ошибочно сообщили о приземлении Sukhoi Superjet.

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