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"Прямо лицами столкнулись": охрана растерялась при встрече Порошенко с Саакашвили

11:30
  • четверг
  • 30 мая 2019

Политик рассказал об отношении к бывшему президенту Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с экс-президентом Украины Петром Порошенко, который лишил его гражданства. По его словам, она вышла случайной.

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Это произошло в Евросоюзе на съезде Европейской народной партии. По словам Саакашвили, они "прямо лицами столкнулись". "Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр ... А я просто прошел [мимо]", - рассказал Саакашвили в эфире телеканала "НАШ".

Политик добавил, что у него есть "личная причина быть" злым на Порошенко. Тем не менее, ему неинтересна месть бывшему украинскому лидеру, передает сайт украинских "Вестей". Когда именно произошла встреча, экс-президент Грузии не уточнил. Вероятно, он описал события, произошедшие на 25-м съезде Европейской народной партии в ноябре.

Саакашвили покинул свою страну в 2013 году, когда против него возбудили ряд уголовных дел. В 2015-м Порошенко назначил его губернатором Одесской области и предоставил политику украинское гражданство. Спустя год тогдашний лидер Украины обвинил Саакашвили в том, что он ухудшил экономическую ситуацию в области. А в июле 2017 года Порошенко лишил грузинского политика украинского гражданства. В 2018-м его выслали в Польшу. Затем, за попытку незаконного проникновения на территорию Украины Саакашвили запретили въезд в страну до 2021 года.

Однако 28 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ Порошенко. После этого опальный политик смог вернуться на Украину.

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