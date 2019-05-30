Гоген Солнцев решил променять жену-пенсионерку на Пугачеву

Звезда "Дома-2" позавидовал Галкину

38-летний шоумен Гоген Солнцев, который в 2018 году женился на 64-летней Екатерине Терешкович, сделал странное заявление по поводу певицы Аллы Пугачевой.

Завсегдатай скандальных ток-шоу опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он обнимает похожую на Примадонну женщину. "Немного поразмыслив, подумал, что лучше бы женился на Алле, уверен, семейная жизнь и благополучие сложились бы совсем по-другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной", - написал Гоген Солнцев.

Шоумен пошутил, что Максима Галкина вряд ли бы обрадовало, если бы он предложил руку и сердце его благоверной. "Надеюсь, в мезальянсе Аллы и Макса все гораздо счастливее, чем у меня", - заявил Солнцев, который в последнее время жаловался на то, что его жена пристрастилась к алкоголю и бьет его.

Этот пост собрал свыше 10 тысяч отметок "Нравится". Некоторые интернет-пользователи посоветовали Гогену Солнцеву обратиться за помощью к психиатру, а некоторые - развестись со сварливой женой. Кто-то в шутку предложил шоумену жениться на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной или на британской королеве Елизавете II. Большинство юзеров выразили мнение, что Примадонна не пожелала бы даже находиться в одном помещении с таким фриком, как Солнцев.