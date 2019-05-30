Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между СССР и США в 1987 году. Тогда документ положил конец ракетному кризису в Европе, передает "ТВ Центр".

Как заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, Совет Госдумы в четверг рассмотрит законопроект и определит сроки его обсуждения.