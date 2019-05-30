Земля взбунтуется против человека: что сказала Ванга о событиях 2019 года

Нам грозит серьезная опасность

К нашей планете стремительно приближается огромный астероид. По словам ученых, его размер сопоставим с футбольным полем.

В случае столкновения Земли с небесным телом такого размера, человечеству грозит серьезная опасность. В связи с этим СМИ вспомнили о страшном предсказании легендарной ясновидящей Ванги. Она предупреждала, что 2019 год может оказаться для нас последним.

Согласно предсказаниям, должно произойти некое катастрофическое явление. Оно повлечет за собой масштабные разрушительные события, сообщает портал "Южный Федеральный".

Между тем, говорила Ванга и о других событиях в 2019 году. Теперь планета "устала" и якобы должна взбунтоваться. В результате погибнет множество людей. Кроме того, прекратится добыча нефти - Земля будет отдыхать.

Говоря о политических событиях, Ванга подчеркнула, что в Европе произойдет спад экономического развития, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, должны возникнуть политические конфликты между странами-союзниками. Жители Старого Света обеднеют, и США будут забирать финансы других государств.

Также есть предпосылки к тому, что 2019-й приблизит пророчество о Третьей мировой войне.

Не нужно забывать и о политических лидерах. Так, президент США Дональд Трамп окажется глухим из-за нового тайного оружия. В ДТП попадет кто-то из членов его семьи. Про Украину Ванга говорила, что 2019 год для страны станет судьбоносным.

Что касается России, то в этом году авторитет страны признают остальные государства. Они будут получать помощь от нее, а мировой кризис не слишком заденет нас.

Ранее в Сети многие вспомнили о пророчестве американца Альберта Пайка, который жил с 1809-го по 1891 годы. Согласно его утверждениям, начало Третьей Мировой войне будет положено на Востоке. Это будет война между Израилем и мусульманским миром. Позднее сообщалось, что Еврейское государство своими действиями может подтолкнуть США к развязыванию военного конфликта с Ираном, который, в свою очередь, может привести к глобальному конфликту.

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