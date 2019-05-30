"Это все законно?": объятия Медведевой и Туктамышевой смутили народ

Фигуристки зажгли в Японии

Чемпионки мира по фигурному катанию Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева станцевали перед выходом на лед в Японии.

30 мая Медведева опубликовала в своем Instagram короткое видео, на котором они с Туктамышевой обнимаются, танцуя медленный танец на фоне затемненного катка. "Вот как леди разминаются", - написала Медведева.

Ролик собрал более 230 тысяч отметок "Нравится". "Вы красотки, так держать", "Девочки хоть куда", "Наши девочки в отрыве", "Что творите красотки", "Ваш "разогрев" плавит лед и наши экраны", "Хулиганки, аж экран запотел" - не смогли скрыть своего восторга интернет-пользователи.

Некоторым юзерам показалось, что девушки продемонстрировали неестественные чувства по отношению друг к другу. "Хооосподи, это все законо?!" - написал один из подписчиков [орфография автора сохранена - прим. ТВЦ.RU].

На днях 19-летняя Евгения Медведева, 22-летняя Елизавета Туктамышева, 17-летняя Алина Загитова и другие звезды российского фигурного катания приняли участие в ледовом шоу Fantasy On Ice в японском городе Макухари.