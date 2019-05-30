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Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта

14:54
  • четверг
  • 30 мая 2019

Монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира, убежден президент России

В четверг Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. Эта тема была отражена в послании президента Федеральному собранию и является одной из сквозных в нацпроекте по цифровой экономике, передает "ТВ Центр".

Совещание проходит в школе программирования, созданной на базе Сбербанка. Там готовят специалистов мирового уровня в области информационных технологий. Перед началом совещания президент осмотрел учебный корпус и инфраструктуру учреждения. А затем уже в ходе дискуссии отметил колоссальную важность технологических разработок, связанных с искусственным интеллектом.

"Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности", - подчеркнул Путин.

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