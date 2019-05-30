Стала известна судьба брошенных в хостеле в Котельниках младенцев

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело

Полиция разыскивает мать, которая бросила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках. Молодая женщина вошла в гостиницу с сыном и дочерью, отлучилась якобы за документами, но обратно так и не вернулась.

Ни следователи, ни доктора еще пока не знают, как обращаться к этим детям и просто балуют малышей подарками. На вид около года, двойняшки. Брата и сестру привезли в Дзержинскую больницу уставшими, голодными и с легкой простудой, передает "ТВ Центр".

В больницу детей доставили на скорой в сопровождении полицейских из хостела в Котельниках. Как рассказала администратор, во вторник к ним пришла мать с двойняшками, хотела снять номер. Когда у неё попросили паспорт - это необходимая формальность при заселении - она заявила, что забыла его в машине, обещала вернуться через несколько минут и оставила свой номер телефона. Сначала женщина отвечала на звонки, говорила, что вот-вот придет. Но прошёл день, ночь, не появилась она и на следующее утро, телефон уже был выключен. Администратор вызвала полицию.

Жильцы рассказывают: контингент здесь постоянный, селятся здесь те, кто приехал в столицу надолго. Из-за нерадивой матери пострадали и сами отельеры. Постояльцам пришлось искать другое место для ночлега. Двери хостела опечатаны, доступ внутрь есть только у следствия.

Полицейские сейчас ищут родственников малышей и тех, кто их знает. И, конечно, саму мать. Врачи тем временем обследовали детей: никаких патологий и заболеваний нет, они полностью здоровы.

Пока двойняшки будут находиться в больнице. Органы опеки подберут им замещающую семью на время следствия. Потом уже решится дальнейшая судьба малышей.

Иван Колесников, Станислав Ильин, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".