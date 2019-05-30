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Платформа "Ленинградская" заработает в полную силу в июне

15:28
  • четверг
  • 30 мая 2019

Её открыли в 2018 году

Завершается интеграция Московской железной дороги с МЦК. В середине июня в полную силу заработает платформа "Ленинградская" Рижского направления, передает "ТВ Центр".

Её открыли в конце прошлого года. Пассажирам стало удобнее выходить к станции метро "Войковская" и к Светлому проезду. А теперь завершается строительство северного терминала. Это комфортная пересадка на станцию МЦК "Стрешнево".

Но и на этом изменения не закончатся. В Москве уже в конце этого года - начале следующего будет запущен другой новый проект - Московские центральные диаметры. Пока это две линии – МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск". Как раз во вторую ветку и войдет обновлённая "Ленинградская". Пассажиры смогут делать уже бесплатную пересадку на МЦК и метро.

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