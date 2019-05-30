Как будут выглядеть новые станции Сокольнической линии метро

Общая протяженность участка - более 10 километров

Здесь еще пахнет свежей краской, а турникеты обернуты полиэтиленом в ожидании первых пассажиров. Так выглядит одна из станций нового участка старейшей - Сокольнической - линии метрополитена. Работы на "Прокшино" практически завершены.

Участок метро от "Саларьево" до "Коммунарки" состоит из четырех станций - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховская" и "Коммунарка". Первые две - наземные. Общая протяженность участка - 12 километров, передает "ТВ Центр".

"Коммунарка" - конечная станция Сокольнической линии. На самой платформе уже все готово: темно-красные стеновые панели, удобная система навигации, современное освещение. Сейчас рабочие проверяют системы противопожарного оповещения.

Это одна из самых долгожданных станций метро. Разговоры о строительстве "Коммунарки" начались еще в 2012 году - тогда одноименный поселок стал частью Москвы. Район активно застраивается. И пока новоселам добираться до ближайшего метро – "Саларьево" - очень непросто.

"Коммунарка" станет частью транспортного пересадочного узла. Здесь создается большая перехватывающая парковка, появятся автобусные остановки и новая автостанция. В перспективе после "Коммунарки" метро пойдет до "Новомосковской". Однако эту станцию пока только проектируют.

А самой красивой станцией нового участка станет "Ольховская". Наземный вестибюль напоминает устремленный ввысь бумажный самолетик. Стиль оригами и в оформлении интерьера станции. Стены вестибюля облицованы яркой оранжевой смальтой. Несмотря на явные отличия, все четыре станции выполнены по типовым проектам - с простым дизайном и просторными платформами. Это позволило создать 12-километровый участок метро в сжатые сроки - всего за два с половиной года. Новые станции примут первых пассажиров уже в июне.

Юлия Степина, Андрей Корнилов, "ТВ Центр", Москва.