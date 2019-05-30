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Как будут выглядеть новые станции Сокольнической линии метро

15:34
  • четверг
  • 30 мая 2019

Общая протяженность участка - более 10 километров

Здесь еще пахнет свежей краской, а турникеты обернуты полиэтиленом в ожидании первых пассажиров. Так выглядит одна из станций нового участка старейшей - Сокольнической - линии метрополитена. Работы на "Прокшино" практически завершены.

Участок метро от "Саларьево" до "Коммунарки" состоит из четырех станций - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховская"  и "Коммунарка". Первые две - наземные. Общая протяженность участка - 12 километров, передает "ТВ Центр".

"Коммунарка" - конечная станция Сокольнической линии. На самой платформе уже все готово: темно-красные стеновые панели, удобная система навигации, современное освещение. Сейчас рабочие проверяют системы противопожарного оповещения.

Это одна из самых долгожданных станций метро. Разговоры о строительстве "Коммунарки" начались еще в 2012 году - тогда одноименный поселок стал частью Москвы. Район активно застраивается. И пока новоселам добираться до ближайшего метро – "Саларьево" - очень непросто.

"Коммунарка" станет частью транспортного пересадочного узла. Здесь создается большая перехватывающая парковка, появятся автобусные остановки и новая автостанция. В перспективе после "Коммунарки" метро пойдет до  "Новомосковской". Однако эту станцию пока только проектируют.

А самой красивой станцией нового участка станет "Ольховская". Наземный вестибюль напоминает устремленный ввысь бумажный самолетик. Стиль оригами  и в оформлении интерьера станции. Стены вестибюля облицованы яркой оранжевой смальтой. Несмотря на явные отличия, все четыре станции выполнены по типовым проектам - с простым дизайном и просторными платформами. Это позволило создать 12-километровый участок метро в сжатые сроки - всего за два с половиной года. Новые станции примут первых пассажиров уже в июне.

Юлия Степина, Андрей Корнилов, "ТВ Центр", Москва.

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Станция метро "Коммунарка"
Станция метро "Коммунарка"
Станция метро "Прокшино"
Станция метро "Прокшино"
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Прокшино"
Станция метро "Прокшино"
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
ГН Как будут выглядеть новые станции Сокольнической линии метро
ГН Как будут выглядеть новые станции Сокольнической линии метро
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