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Упали с высоты третьего этажа: дети оказались в реанимации после игры на батуте

13:19
  • четверг
  • 30 мая 2019

Семьям выплатят компенсацию

В Улан-Удэ произошел инцидент с падением детей с батута. Это случилось рядом с Домом торговли в Октябрьском районе города.

Дети играли на батуте, когда его поднял в воздух резкий порыв ветра. В результате с него упали пять несовершеннолетних в возрасте от трех до семи лет. В Минздраве Бурятии сообщили, что они упали с высоты третьего этажа.

Четверо из пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию в состоянии медикаментозного сна. Еще один находится в отделении травматологии в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, семьям пострадавших детей будет выплачена компенсация на необходимое лечение. По его словам, во всем виновата неправильная эксплуатации батута. Он дал поручение проверить на безопасность все парки отдыха, аттракционы в республике, а также систему оповещения в случае резкого ухудшения погоды.

Как сообщает MK.RU, инцидент произошел из-за лопнувшего троса, к которому крепился батут.

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