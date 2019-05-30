ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: переговоры в Токио были откровенными

14:58
  • четверг
  • 30 мая 2019

Нашу страну представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу

Переговоры России и Японии в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны были откровенными, стороны не обходили острые вопросы, заявил по итогам встречи в Токио глава нашего МИД Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

Одной из тем такого обсуждения стало укрепление военного союза между Японией и США. Москва подтвердила озабоченность рисками, которые создаются в связи с планами развертывания элементов американской ПРО на территории Японии.

Главное сегодня
Глава МИД Сергей Лавров
Глава МИД Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.