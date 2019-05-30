Лавров: переговоры в Токио были откровенными

Нашу страну представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу

Переговоры России и Японии в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны были откровенными, стороны не обходили острые вопросы, заявил по итогам встречи в Токио глава нашего МИД Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

Одной из тем такого обсуждения стало укрепление военного союза между Японией и США. Москва подтвердила озабоченность рисками, которые создаются в связи с планами развертывания элементов американской ПРО на территории Японии.