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Землю с могилы Началовой стали добавлять в чай и суп ради исцеления

13:24
  • четверг
  • 30 мая 2019

Простые люди верят в святость покойной артистки

Суеверные люди, убежденные в святости умершей певицы Юлии Началовой, поверили в чудодейственные свойства земли с ее могилы. 

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Поклонники артистки продолжают приходить на Троекуровское кладбище, где похоронили поп-исполнительницу. Как пишет портал "Дни.ру", некоторые суеверные люди пытаются взять себе горсть с ее могилы. Они верят, что эта земля избавит их от мозолей, сепсиса, подагры и диабета. 

Считается полезным добавлять землю с могилы святого к больному месту, добавлять в чай или суп, а также просто хранить ее дома возле иконы. Говорят, что так поступают с землей, которую берут на могилах отца Максима в Ульяновской области, преподобного Иоанна Затворника Святогорского и духовника Санаксарского монастыря схиигумена Иеронима. 

Между тем заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал не создавать "хайп" на трагедии в семье Началовой. "Мы понимаем скорбь близких безвременно почившей Ю.Началовой, а также поклонников ее таланта. Однако полагаем, что распространения сведений о так называемых чудесах, мироточениях, попросту оскорбляют ее память. Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти", - цитирует его агентство "Москва"

Ранее стало известно, что мошенники, которые не гнушаются наживаться на доверчивых людях, начали заряжать крема и воду на последнем пристанище Началовой. Кроме того, прошел слух, что дубовый крест на ее могиле замироточил. 

Пресс-секретарь артистки Анна Исаева недавно заявила, что Юлия Началова была обычным человеком, а не святой с чудодейственными способностями. "Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, и это главное. Выражают свое отношение, как умеют. Духовную семинарию не оканчивали. Как обращаться с верой и памятью, толком не осведомлены", - написала она в своем Instagram.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. 

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