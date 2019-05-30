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Медведев рассказал о торговле России и Узбекистана

14:53
  • четверг
  • 30 мая 2019

Премьер-министр России прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

Совместная комиссия на уровне глав правительств России и Узбекистана поможет в реализации крупных инвестиционных проектов и других масштабных задач. Об этом в четверг заявил Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром республики Абдуллой Архиповым в Ургенче, куда глава нашего кабмина прибыл с рабочим визитом, передает "ТВ Центр".

Там пройдёт первое заседание совместной российско-узбекской комиссии. В ходе беседы Дмитрий Медведев отметил, что за последние годы удалось существенно нарастить двусторонний товарооборот по всем направлениям. И подчеркнул, что Узбекистан является ключевым партнёром нашей страны в Центральной Азии.

"Мы рассчитываем на то, что вот этот новый инструмент, а именно комиссия на уровне глав правительств, также будет дополнительным стимулом, дополнительным инструментом для реализации больших задач, крупных инвестиционных проектов, гуманитарных проектов, которые в последние годы были интенсифицированы и которые осуществляются в наших государствах", - заявил Медведев.

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