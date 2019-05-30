Рада отказала правительству Украины в отставке

Гройсман продолжает работу

Депутаты Верховной Рады Украины отклонили проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана и всего правительства. Он написал заявление об уходе 20 мая.

За постановление проголосовали только 97 народных депутатов из 226. Именно такое число минимально необходимо для принятия решения.

До этого нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко рассказал, что его фракция не поддержит заявление Гройсмана об отставке. А еще она также заявила, что не будет голосовать за отставку премьера, сообщает сайт украинских "Вестей".

Это означает, что правительство продолжит работу в полном составе до внеочередных выборов в парламент, которые пройдут 21 июля. Узнав итоги голосования, Гройсман заявил, что готов продолжить работу. По его словам, в стране сейчас сложное положение, передает ТАСС. В частности, в текущем году Украине предстоит выплатить 417 миллиардов гривен (или 15,6 миллиарда долларов) в счет обслуживания госдолга. Это треть бюджета Украины. Премьер, который ранее занимал должность спикера Рады, пообещал продолжить начатые реформы. По его словам, перемены будут проходить быстрее, если "парламентские фракции будут объединяться и голосовать".

Гройсман стал главой правительства 14 апреля 2016 года. В 38 лет он стал самым молодым премьер-министром в истории независимой Украины. 20 мая 2019 года политик объявил о решении уйти в отставку. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурации заявил, что нынешнее правительство должно сложить полномочия.

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