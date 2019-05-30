Певцов откровенно рассказал об уходе Дроздовой

Артист не стал умалчивать о своих комплексах

Народный артист России Дмитрий Певцов дал откровенное интервью Кире Прошутинской в очередном выпуске программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр".

Дмитрий Певцов, который уже 20 лет состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой, заявил, что он никогда не боялся ухода жены. По его мнению, каждый из нас является первопричиной плохих событий в своей жизни.

"И когда-то я говорил, что если жена ушла к другому, прежде всего, ищи причину в себе. Никто никуда не уйдёт, если ты сам не создашь такую ситуацию. Любовь - это не цветочки, не свидание при луне. Это работа над собой", - заявил Певцов.

Актер признался, что много лет назад он страдал от комплексов и не знал, как завоевать сердце Дроздовой. "Потому что я жил с мамой-папой в трёхкомнатной квартире, у меня был автомобиль советского производства и зарплата 110 рублей в театре. А она была богиня…" - сказал Певцов.

Самого себя он назвал однолюбом, которому Бог позволил найти свою вторую половинку. "У человека она может быть только одна, и этим всё сказано. Но понять и принять, что это твоя половина и больше ничего не может быть, только хуже и ошибочно, довольно сложно", - отметил Дмитрий Певцов.