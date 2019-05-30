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"Начнем с чистого листа": Тимошенко об отношениях Украины и России

14:41
  • четверг
  • 30 мая 2019

Минские переговоры не помогают, считает политик

Переговоры России и Украины должны начаться заново, с чистого листа. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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"Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму надо найти другие пути, которые вернут на Украину мир, восстановят целостность нашей территории, но категорически не путём капитуляции", - отметила экс-премьер Украины в разговоре с журналистами.

Тимошенко добавила, что минский процесс по урегулированию в Донбассе оказался бесполезным. Он не принес желаемых результатов и "с самого начала был ошибочным", сообщает РИА Новости. Политик напомнила, что ранее ее партия выступала с предложением вернуться к будапештсткому формату урегулирования конфликта, при участии подписантов Будапештсткого меморандума.

А еще она отметила необходимость добиться скорейшего освобождения пленных и возвращения украинцев, которые были осуждены в России, а также тех, кто сейчас арестован.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной. Также она предложила начать все "с чистого листа". По ее словам, Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.

В январе Тимошенко заявила, что намерена "вернуть" Крым и Донбасс в состав Украины. Тогда она отметила необходимость вернуться к рассмотрению Будапештского меморандума.

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