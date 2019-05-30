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Навигацию на поврежденном участке канала имени Москвы откроют в июне

15:34
  • четверг
  • 30 мая 2019

Авария произошла 10 января

Ремонт дамбы канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля, которую прорвало в начале года, завершат уже в ближайшие дни. К 10 июня планируется восстановить и движение судов, передает "ТВ Центр".

Причиной январской аварии специалисты назвали ошибки при строительстве в начале 2000-х годов. В итоге пришлось демонтировать конструкции, установленные с нарушениями или повреждённые во время ЧП. Активная стройка идёт уже месяц. Пришлось ждать, пока наладится погода. Сейчас осталось уложить суглинок, песок, щебень и прикрыть грунт бетонными плитами, а после можно запускать воду. Причём, движение транспорта в тоннеле на это время ограничивать не будут.

Авария произошла 10 января. Грунт провалился на площади 75 квадратных метров. Потоки грязи хлынули на дорогу. Обошлось без пострадавших, но движение транспорта по Волоколамскому шоссе было прервано почти на целый день.

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