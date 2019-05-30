Коронный шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Усилия балерины наконец-то оценили по заслугам
Российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками важным событием.
Ее фирменный шпагат занесли в Книгу рекордов России. Длина размаха ног Волочковой в поперечном шпагате составила 225 сантиметров, пишет интернет-портал "Дни.ру".
Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учёбы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся. Сегодня у меня в гостях были конкурсантки на звание Мисс Русского Радио. Они увидели тот пот и ту силу, которую я вырабатываю в зале. Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд. Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло оно проще дается. А вы исправьтесь и начните жить Красиво. Айда за мной в спортивный зал. Погоняем резиночкой? Тогда и на злобу, и ненависть времени не будет. Пример - самодостаточные женщины, кто живет без оглядки на осуждения. Состоятельным людям не до зла. Поэтому я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами. И помните, он уже занесен в Книгу Рекордов России. И первым с этим достижением меня поздравил Леонид Закошанский!!!���� @leonidzakoshanskiy А с девочками мы так душевно пообщались! Спасибо, дорогие, приду поддержать вас на конкурсе 4 го июня.�������� Вы замечательные!�������� Пролистните..���� #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #русскоерадио
"Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России", - поделилась балерина со своими подписчиками. К этой цели она шла долгие годы и сдаваться не намерена, несмотря на едкие комментарии завистников. Волочкова посоветовала недоброжелателям спускать пар в спортзале, поскольку пользы от этого будет гораздо больше.
Как сообщает агентство URA.RU, замеры произошли в одном из подмосковных фитнес-клубов. Эксперт Книги рекордов Андрей Лобков измерил шпагат при помощи строительной рулетки.