Коронный шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Усилия балерины наконец-то оценили по заслугам

Российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками важным событием.

Ее фирменный шпагат занесли в Книгу рекордов России. Длина размаха ног Волочковой в поперечном шпагате составила 225 сантиметров, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России", - поделилась балерина со своими подписчиками. К этой цели она шла долгие годы и сдаваться не намерена, несмотря на едкие комментарии завистников. Волочкова посоветовала недоброжелателям спускать пар в спортзале, поскольку пользы от этого будет гораздо больше.

Как сообщает агентство URA.RU, замеры произошли в одном из подмосковных фитнес-клубов. Эксперт Книги рекордов Андрей Лобков измерил шпагат при помощи строительной рулетки.