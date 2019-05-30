Братский раскол: почему Гарри и Уильям перестали общаться

Братья избегают друг друга больше полугода

Королевский эксперт, журналистка Эмили Эндрюс сообщила о трещине в отношениях принца Гарри и принца Уильяма.

Эмили Эндрюс рассказала, что братья пересекались на официальных мероприятиях, но более шести месяцев не общались лично. По ее словам, холод в их отношениях появился после того, как Уильям попытался отговорить Гарри жениться на Меган Маркл. Он советовал младшему брату узнать девушку получше, прежде чем ввести ее в семью. Отношения принцев якобы еще больше испортились, когда Гарри и Маркл решили переехать во Фрогмор-хаус, чтобы не зависеть от обитателей Букингемского дворца.

"Мы все помним двух мальчишек, шедших за гробом их матери Дианы. Сердце нашей нации следовало за ними. Мы до сих пор склонны видеть их такими, - цитирует Эмили Эндрюс Daily Express. - Я думаю, что за кулисами отношения Гарри и Уильяма резко менялись, но мы, конечно, не могли этого увидеть".

Журналист Крис Шип, который пишет о королевской семье, говорит со ссылкой на свои источники в Букингемском дворце, что братский раскол действительно имел место быть. Принцы перестали общаться друг с другом, причем никто из них не пытается сделать первый шаг к примирению.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили принца Гарри и Меган Маркл, чтобы познакомиться с их новорожденным сыном Арчи. Не исключено, что рождение ребенка поможет родственникам сблизиться.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына