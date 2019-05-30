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Лауреат премии "Мама года" зарезала мужа, не пускавшего ее в бар

14:57
  • четверг
  • 30 мая 2019

Ранее женщина потеряла дочь

42-летняя британка Хелена Карин Атай, в прошлом лауреат премии "Мама года", зарезала мужа из-за того, что тот отказался отпустить ее в бар.

Трагедия произошла в октябре 2018 года в городе Бертли. Хелена хотела выйти из дома и купить алкоголь, но это не понравилось ее супругу Атакану Атаю. Он набросился на женщину с кулаками. В целях самозащиты женщина схватилась за нож и нанесла супругу два удара в сердце.

Аакану удалось добраться до телефона и вызвать неотложную помощь, однако ранения оказались смертельными, и врачи не успели его спасти. Прибывшие на место происшествия полицейские арестовали британку. На записях с камер видеонаблюдения заметно, что женщина действовала в целях самообороны.

30 мая Хелен признали в непредумышленном убийстве мужа. Повторное слушание по делу назначено на пятницу, 31 мая.

Премию "Мать года" Хелена получила за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы. Женщине удалось собрать 500 тысяч фунтов (41 миллион рублей), однако медики не смогли спасти жизнь ребенка, пишет РИА Новости. После смерти дочери она пристрастилась к алкоголю.

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