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Далай-лама похвалил Путина

15:15
  • четверг
  • 30 мая 2019

Российский лидер не остается в стороне от международных проблем

Духовный лидер буддистов Далай-лама выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он уделяет большое внимание глобальным проблемам.

"Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо", - отметил он в интервью РИА Новости. Российскому лидеру нужно тщательно обдумывать все свои шаги, которые должны приносить пользу всем.

Все семь миллиардов человек сегодня зависят друг от друга, поэтому Россия нуждается в Западе, и наоборот, считает Далай-лама. Секрет человеческого счастья, по мнению духовного лидера, кроется в шестом чувстве, т.е. в "покое ума" в любых условиях.

В минувшем месяце 83-летнего Далай-ламу госпитализировали с инфекцией органов грудной клетки. Духовному лидеру удалось справится с вирусом. Несмотря на возраст, духовный лидер активно путешествует, проводит встречи с политиками и учеными.

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