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"Обняла ее и долго не отпускала": дочь Исаковой пережила ужас

15:31
  • четверг
  • 30 мая 2019

Актриса годами скрывала ребенка от любопытных глаз

Актриса Виктория Исакова, которая с 2003 года состоит в браке с режиссером Юрием Морозом, впервые показала фотографию их дочери. 
Выяснились неожиданные подробности о дочери Лазарева

30 мая артистка опубликовала в Instagram фото, на котором она прижимает к себе дочку, отвернувшуюся от камеры. По словам Исаковой, эта фотография была сделана несколько лет назад. 

"Я защищаю своего ребенка, - описала этот снимок актриса. - Мы защищаем своих детей. Моя вчера сказала, что не хочет становиться взрослой, так как это страшно. Я думала, что сказать ей в ответ, и в результате просто обняла ее и долго не отпускала. Я убеждена, что все не страшно, когда рядом есть тот, кто тебе поможет, объяснит, подскажет, обнимет". 

Накануне Дня защиты детей она призвала своих подписчиков помогать обездоленным детям, которые лишились родительской защиты. Ее пост собрал более 16 тысяч отметок "Нравится". Его лайкнули в том числе певец Сергей Лазарев и главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук. 

Отметим, что 42-летняя Виктория Исакова и 62-летний Юрий Мороз всегда скрывали свою дочку от публики. Как зовут ребенка и когда она родилась, неизвестно. 

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