"Я жена вашего мужа": Дана Борисова рассказала, как разбивала чужие семьи

Блондинка три раза была в любовных треугольниках

Телеведущая Дана Борисова стала гостьей программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью Кире Прошутинской она рассказал о своих самых ярких романах. Передача выйдет на экраны в пятницу 31 мая, в 23:10.

Поклонники Даны помнят ее неудавшийся роман с певцом Данко. Тогда многие осуждали телеведущую, упрекая ее в том, что красавица-блондинка едва не лишила ребенка отца. Дело в том, что от Данко была беременна другая девушка, но он сбежал к Борисовой. Отношения звезд длились несколько месяцев, но в итоге Данко вернулся в семью.

Оказывается, это был не первый случай, когда Борисова разбивала чужие отношения. Во времена "Армейского магазина" Дана встречалась с женатым. "Он очень много для меня сделал. И такая там непростая история. Он мне очень помогал. Эти были мои единственные более-менее нормальные отношения... Хотя они априори же неправильные, потому что он женатый, но это были какие-то отношения, о которых, по крайней мере из всего опыта моих отношений, я вспоминаю более-менее с теплотой, что-то было хорошее. Мне тогда казалось, что не было особо любви, а сейчас переоцениваю, кажется, что хорошие были отношения. Что и с моей стороны были чувства", - призналась ведущая.

По словам Борисовой, тот роман тоже плохо закончился. "Мы как-то расстались не по-хорошему. Я познакомилась с отцом Полины и закрутила роман, родила ребёнка, и мы с ним расстались", - сказала она.

А спустя годы Дана увлеклась запрещенными препаратами и настолько нуждалась в поддержке, что снова стала встречаться с женатым мужчиной. Это было в 2015 году. "Я под это дело его вроде как у жены увела. Сейчас летела из Турции, жена эта в самолёте подошла. Я на неё с таким удивлением посмотрела, сказала: "Я жена вашего мужа". И короче, ну что можно ожидать. Два, два зависимых человека, два наркомана нашли друг друга", - откровенно рассказала Борисова.

Дана призналась, что ей не очень приятно вспоминать те годы. "Эта тема очень грустная. И должна была очень грустно закончиться. И она принесла свои грустные плоды. Вышла замуж. Спасибо. Так хотела - вот получила. А теперь не помню и не знаю вообще, где этот муж и какова его судьба. И слава богу, что не помню", - отметила она.

Вскоре после описанных событий Борисова попала в реабилитационный центр. Протрезвев она многое переосмыслила и оформила развод. Сейчас телеведущая пытается заново начать жизнь. Она отказалась от наркотиков и от дурных компаний.