Названа лучшая песня человечества. Это не "Богемская рапсодия"

На эту композицию записали 665 каверов

Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества.

При составлении подборки эксперты руководствовались позициями песен в чарте Billboard Hot 100, учитывали продажи композиции и количество каверов на нее.

Первое место досталось песне Yesterday британской группы The Beatles. На нее записали 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot 100 композиция находилась на протяжении 11 недель, пишет "Газета.Ru".

На втором месте расположилась песня Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel), на третьем - Rolling In the Deep (Adele).

За ними идут Hey Jude (The Beatles), All of Me (John Legend), Bad Romance (Lady Gaga), Bohemian Rhapsody (The Queen), Let It Be (The Beatles), Ain't No Sunshine (Bill Withers), Can't Help Falling In Love (Elvis Presley), Happy (Pharrell Williams), These Boots Are Made For Walkin (Nancy Sinatra), Eye of the Tiger (Survivor), Lose Yourself (Eminem) и другие.