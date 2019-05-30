Финал "Игры Престолов" был известен еще в первом сезоне

Главный спойлер был на виду все восемь лет

Внимательные фанаты могли бы узнать финал "Игры престолов" еще в первом сезоне. Разгадка была на виду все восемь сезонов.

Подсказку обнаружила актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк. На постере первого сезона, где Нед Старк (Шон Бин) сидит на Железном троне, можно заметить трехглазого ворона. Именно им станет Бран Старк (Айзек Хемпстед-Райт) в шестом сезоне сериала, а в восьмом сезоне он взойдет на престол.

"The man who passes the sentence should swing the sword." - Lord Eddard Stark pic.twitter.com/L0lxajpmoJ — AyathanAshwin (@AyathanAshwin) 21 мая 2019 г.

"Игра престолов" шла на экранах на протяжении восьми лет и запомнилась зрителям неожиданными сюжетными поворотами и смертями главных героев. Первая серия вышла 17 апреля 2011 года, а последнюю мир посмотрел 20 мая 2019 года.

Видео: реакция актеров на сценарий 8-го сезона "Игры престолов"