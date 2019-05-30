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Финал "Игры Престолов" был известен еще в первом сезоне

16:59
  • четверг
  • 30 мая 2019

Главный спойлер был на виду все восемь лет

Внимательные фанаты могли бы узнать финал "Игры престолов" еще в первом сезоне. Разгадка была на виду все восемь сезонов.

Подсказку обнаружила актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк. На постере первого сезона, где Нед Старк (Шон Бин) сидит на Железном троне, можно заметить трехглазого ворона. Именно им станет Бран Старк (Айзек Хемпстед-Райт) в шестом сезоне сериала, а в восьмом сезоне он взойдет на престол.

"Игра престолов" шла на экранах на протяжении восьми лет и запомнилась зрителям неожиданными сюжетными поворотами и смертями главных героев. Первая серия вышла 17 апреля 2011 года, а последнюю мир посмотрел 20 мая 2019 года.

Видео: реакция актеров на сценарий 8-го сезона "Игры престолов"

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Кадр из сериала "Игра престолов"
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