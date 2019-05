Финал "Игры Престолов" был известен еще в первом сезоне

Внимательные фанаты могли бы узнать финал "Игры престолов" еще в первом сезоне. Разгадка была на виду все восемь сезонов.

Подсказку обнаружила актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк. На постере первого сезона, где Нед Старк (Шон Бин) сидит на Железном троне, можно заметить трехглазого ворона. Именно им станет Бран Старк (Айзек Хемпстед-Райт) в шестом сезоне сериала, а в восьмом сезоне он взойдет на престол.

"The man who passes the sentence should swing the sword." - Lord Eddard Stark pic.twitter.com/L0lxajpmoJ