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США запретили запускать спутники с помощью России

16:54
  • четверг
  • 30 мая 2019

В Роскосмосе заявили, что Пентагон сделал хуже себе

Пентагон ввел запрет на использование услуг России при запуске космических спутников. Запрет начнет действовать с 2023 года.

Согласно документу Минобороны, опубликованному в Федеральном реестре, Россия внесена в список стран, сотрудничество с которыми при коммерческих запусках запрещено. В нем уже фигурируют Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

Ограничения касаются спутников и средств выведения на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. В Пентагоне уверены, что сотрудничество с Россией создает риски для кибербезопасности США.

На решение Пентагона уже отреагировали в Роскосмосе. Как заявил исполнительный директор агентства Сергей Крикалев, запрет угрожает больше самим США, чем России. Об этом сообщает "Интерфакс".

 

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