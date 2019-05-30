США запретили запускать спутники с помощью России

В Роскосмосе заявили, что Пентагон сделал хуже себе

Пентагон ввел запрет на использование услуг России при запуске космических спутников. Запрет начнет действовать с 2023 года.

Согласно документу Минобороны, опубликованному в Федеральном реестре, Россия внесена в список стран, сотрудничество с которыми при коммерческих запусках запрещено. В нем уже фигурируют Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

Ограничения касаются спутников и средств выведения на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. В Пентагоне уверены, что сотрудничество с Россией создает риски для кибербезопасности США.

На решение Пентагона уже отреагировали в Роскосмосе. Как заявил исполнительный директор агентства Сергей Крикалев, запрет угрожает больше самим США, чем России. Об этом сообщает "Интерфакс".