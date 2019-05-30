"Пытался найти чудо-способ": почему Доренко не доверял врачам

Журналист не воспринимал всерьез тяжелую болезнь

Журналист Сергей Доренко не доверял врачам и часто занимался самолечением. Он знал об аневризме, но не уделял ей достаточного внимания.

Об этом рассказала его вдова Юлия Доренко. Иной раз ей приходилось самой записывать Сергея на прием и заставлять его сходить к врачам. Доренко считал, что врачи часто залечивают, поэтому пытался самостоятельно разобраться в том, что происходит в его организме: он читал медицинские статьи, занимался самолечением, пытался найти "чудо-способ, который помог бы ему быть здоровым и сильным", что вести тот образ жизни, который приносил ему счастье.

"Сидеть на диете, не пить шампанское, отказаться от мотоцикла, мало работать и регулярно ходить по врачам - все это было не про Сергея. Он так и не смог стать рафинированным. Он любил жизнь, любил дышать полной грудью и отрицал полумеры", - написала Юлия Доренко в Instagram.

Сергей Доренко погиб вечером 9 мая во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Ему было 59 лет. Журналиста похоронили 17 мая на Троекуровском кладбище.

Видео: кадры, сделанные в последний день жизни Доренко