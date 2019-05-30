Чем Тарзан порадует Королеву в ее день рождения

Свое 46-летие певица встретит на сцене

Стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, решил приятно удивить свою супругу Наташу Королеву в день ее рождения. На это он намекнул в разговоре с ТВЦ.RU.

31 мая заслуженная артистка России Наташа Королева отметит свой 46-й день рождения. Вечером она выступит на концерте в театре Надежды Бабкиной "Русская песня". Тарзан выйдет на сцену вместе с именинницей. "У меня завтра будет насыщенный день, вы правильно сказали. Я буду на концерте", - сказал он ТВЦ.RU.

В прошлом году Глушко подарил супруге огромную фигуру слона, которая хорошо вписалась в дизайн их загородного участка. Чем он собирается удивить Королеву в нынешнем году, шоумен говорить наотрез отказался. "Подарок на то и подарок, чтобы он подарился в день рождения. Я вам сейчас ничего говорить не буду. Подарок, конечно, приготовил, как все нормальные люди. Все, ничего больше я вам не скажу", - заявил Тарзан.

В последние дни Наташа Королева загружена до предела. Из-за бесконечных съемок она не смогла поделиться с ТВЦ.RU своими планами на праздничный день. Нет ни одной свободной минуты, извинилась она. Впрочем, недавно она рассказала Ивану Урганту, что не планирует широко отмечать свой день рождения.

Недавно Королева опубликовала в Instagram пост, в котором объявила о розыгрыше двух VIP-билетов на ее концерт в "Русской песне". Победитель конкурса, который сделает благотворительный взнос в пользу онкобольных детей, сможет встретиться со звездой во время антракта. Как оказалось, увидеться с фанатами певица намерена без своего мужа. "Это ее поклонники, она будет встречаться. Необязательно мое присутствие везде", - сказал Тарзан в беседе с ТВЦ.RU.