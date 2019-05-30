Ирину Шейк заподозрили в неверности после прогулки с качком

Растрепанная модель показалась на публике с незнакомцем

Поклонники Ирины Шейк принялись обсуждать брутального мужчину, который следовал по пятам за русской топ-моделью.

На днях папарацци сфотографировали 33-летнюю модель в странном наряде, когда она появилась на улице в Голливуде. Ирина Шейк надела белые кроссовки, красные брюки с высокой талией, футболку-алкоголичку и клетчатую шляпу, из-под которой выбивались ее темные волосы.

Следом за моделью шел накаченный мужчина в солнцезащитных очках. "Кто это?" - задались вопросам интернет-пользователи, заподозрив красавицу в неверности Брэдли Куперу.

Однако вскоре знающие люди опознали в брутальном незнакомце Али Кавусси - директора модельного агентства, который давно дружит и работает с Шейк. Они довольно часто появляются на публике вместе, из-за чего время от времени всплывают слухи об их романтических отношениях.

Ранее сообщалось, что Брэдли Купер и Ирина Шейк снова показались на публике вместе на фоне слухов об их расставании. Парочка возвращалась домой из магазина, причем актер постоянно держал за руку двухлетнюю красавицу-дочку Лею.