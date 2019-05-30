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В Калининграде забил фонтан с инопланетными струями (видео)

17:33
  • четверг
  • 30 мая 2019

Местные жители в восторге, а власти - нет

Фонтан у монумента "Мать-Россия" в Калининграде пострадал от рук вандалов и забил зеленой водой.

Можно подумать, что к этому причастны инопланетяне, но все оказалось гораздо проще: злоумышленники залили зеленый антифриз в фонтан. Теперь власти подсчитывают ущерб, нанесенный городскому хозяйству, пишет РИА Новости.

На данный момент нарушителей ищут. Администрация города намерена написать заявление в правоохранительные органы после того, как будут готовы результаты экспертиз воды и систем фонтана.

Тем не менее, местные жители сочли, что так фонтан стал красивее: "Глаз радует, теперь может круглогодично работать на незамерзайке", "Это СКВЕРНА! (демоническая магия в World of Warcraft – прим.ред.)", "Да красивее стало)", "Прямо как в день Святого Патрика в Ирландии! Красиво!". (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена – прим.ред.).

Некоторые усомнились, что в воде действительно антифриз. Они считают, что в воду просто добавили краситель.

"Вы видели ценник на антифриз? Это просто пакетик зеленого красителя", "Антифриз бешеных денег стоит. Краситель для поиска протечки воды", Был бы антифриз, очередь из автомобилистов с ведрами собралась бы!"

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