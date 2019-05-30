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Трамп сделал признание о помощи России на выборах

17:39
  • четверг
  • 30 мая 2019

Он уверен, что Москве была выгодна победа Хиллари Клинтон

Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал заявления о том, что победить на выборах президента 2016 года ему помогла Россия. Хозяин Белого дома заверил, что Москва к этому не причастна.

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"Я сам себе помог и победил на выборах", - заявил он, общаясь с журналистами в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС. Президент вновь раскритиковал расследование Роберта Мюллера, заявив, что его вообще не надо было начинать.

Трамп уверен, что Москве была выгодна победа Хиллари Клинтон, а не его. Он напомнил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера не выявил сговора между его предвыборным штабом и Россией.

Ранее Мюллер подал в отставку, закрыв "российское дело". Расследование якобы вмешательства Москвы в американские выборы началось в 2017 года и продлилось почти два года. Роберт Мюллер заявил, что Россия не причастна к этому, сговора Трампа с Москвой он также не нашел.

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