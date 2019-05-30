Зеленский повздорил с журналистами канала Порошенко

Инцидент произошел во Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский повздорил с журналисткой телеканала "Прямой", который связывают с экс-президентом страны Петром Порошенко.

Накануне во Львовской области на шахте Лесная обрушилась горная порода, погибли два горняка. Зеленский приехал на место ЧП, чтобы встретиться с семьями погибших, пишет РИА Новости.

Сначала шахтеры рассказали президенту о своей непростой жизни: о перебоях с зарплатой, о проблемах в отрасли. Зеленский пообещал со всем разобраться. После этого журналистка телеканала "Прямой" укорила Зеленского в том, что матери погибших ждали его целый день.

"Я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас", - ответил Зеленский. После этого спор утих.

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