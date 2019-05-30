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Покаявшегося Друзя наказали за скандал с подкупом

18:06
  • четверг
  • 30 мая 2019

Интеллектуал извинился за причиненный вред

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь извинился за историю с попыткой обманом получить главный приз в передаче "Кто хочет стать миллионером?", однако это не устроило его обличителя Илью Бера.  
Друзь покидает Россию после скандала с подкупом

На заседании правления Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Александр Друзь выразил сожаление в связи с тем, что его действия при участии в игре "Кто хочет стать миллионером?" подпортили репутацию этой структуры. "Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", - цитирует его "Интерфакс"

Участники заседания сделали вывод, что скандал с участием Друзя и Бера не имеет отношения к деятельности клуба. Магистра оставили в должности вице-президента Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", но при этом ликвидировали комиссию по этике, которую он возглавлял. 

Бывший главный редактор игры "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, который обвинил магистра в попытке подкупить его ради победы в шоу, нашел извинения Друзя неискренними. "Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", - написал он в своем Facebook

Ранее стало известно, что Александр Друзь решил уйти на пенсию после скандала с подкупом. 

Напомним, в феврале Илья Бер сообщил, что магистр предложил ему долю в выигрыше в обмен на ответы на вопросы в передаче "Кто хочет стать миллионером?". Журналист опубликовал аудиозапись их разговора.  Участники конфликта обвинили друг друга в подстрекательстве. После этого "Первый канал" отстранил Друзя и Бера от участия в работе телеканала. 

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