Новым канцлером Австрии впервые стала женщина

Она будет возглавлять правительство до сентября

Канцлером Австрии до досрочных выборов в Национальный совет (парламент) назначена 69-летняя глава Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

На новою должность ее назначил президент страны Ван дер Беллен. Бирляйн стала первой в истории Австрии женщиной на этом посту, пишет "Интерфакс".

На изменения в руководстве страной уже отреагировал бывший канцлер Себастьян Курц. Он считает, что Бирляйн обладает необходимыми навыками и способна обеспечить стабильное управление страной до выборов, которые пройдут в сентябре.

Ранее в Австрии разразился политический скандал. Бывшего вице-канцлера Хайнцема-Кристиана Штрахе заподозрили в коррупции и отстранили от должности. Затем президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

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