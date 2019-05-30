"Нашпигуют Европу ракетами": Россия официально выходит из ДРСМД

Это ответ на действия США

Москва приостановит действие Договора между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Владимир Путин. И сегодня же нижняя палата приняла решение рассмотреть документ на заседании 18 июня. Депутаты выступили в поддержку президентской инициативы, подчеркнув, что необходимость приостановления действия договора связана с деструктивной политикой США.

Зеркальную меру после демарша США в Госдуме приветствуют. Внесённый Владимиром Путиным законопроект о приостановке действия ДРСМД нижняя палата парламента рассмотрит в приоритетном порядке 18 июня. Спикер Вячеслав Володин особо отмечает: за российским президентом останется право возобновить участие в договоре.

"Мы с одной стороны приостанавливаем действие договора, второй статьей предоставляем президенту право восстановить его работу в том случае, если Соединенные Штаты изменят свою позицию и сделают шаги навстречу. Мы расцениваем действия США как неразумные и ставящие мир на пороге новой гонки вооружений и новых вызовов. Поэтому принимаем это решение, и еще раз подчеркиваю, что шаги, которые сделали представители США, противоречат доктрине, которая некогда была принята", - заявил Володин.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности заключили в 1987 году в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Михаил Горбачев и Рональд Рейган. СССР и США обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет дальностью от 500 до 5 с половиной тысяч километров. Кроме того, документ запретил производить и испытывать новые образцы. И хотя Советский Союз уничтожил втрое больше ракет, чем Соединенные Штаты, в 2014 году Барак Обама почему-то голословно обвинил Россию в нарушении договора. Эту риторику продолжила и администрация Дональда Трампа. В феврале она заявила, что приостанавливает выполнение обязательств Вашингтона. Москва вынуждена была пойти на ответные меры.

"Когда одна сторона начинает менять правила игры в одностороннем порядке, то, конечно, мы не можем просто сидеть и ждать, когда американцы полностью захватят все в свои руки и нашпигуют Европу ракетами средней и меньшей дальности", - говорит депутат Василий Пискарев.

В России не раз отмечали: это Вашингтон, а не Москва, нарушает ДРСМД. Решением разорвать соглашение американцы лишь окончательно развязывают себе руки. В бюджете Пентагона задолго до официального объявления были заложены средства на производство запрещенных ракет, а на заводе в Аризоне созданы необходимые мощности. Обвинения же США в адрес России - бездоказательны. Делегацию американских военных даже приглашали в подмосковную Кубинку, чтобы развеять сомнения. Хотели продемонстрировать: ракета 9М729 никогда не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение. Но США показательно игнорировали каждую российскую инициативу.

"После объявления Соединенными Штатами Америки об одностороннем выходе из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности, Россия не раз высказывала свою озабоченность недопустимостью, что это серьезно ослабит стабильность, безопасность в мире и призывала наших американских партнеров сесть за стол переговоров. Провести тщательный анализ того, что происходит с обеих сторон, мы готовы были для взаимного мониторинга, контроля за ходом выполнения этого соглашения, но это не нужно было нашим партнерам, они приняли решение односторонне выйти", - говорит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кремль не раз предупреждал заокеанских коллег: реакция будет зеркальной. Известно, что Владимир Путин уже распорядился о модернизации российских систем стратегического сдерживания. Минобороны поручено создать наземную версию крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковые баллистические ракеты, преодолевающие американские ПРО. Они поступят на вооружение к 2023 году. Президент также дал понять, что Москва примет и иные меры, если Вашингтон разместит ракеты в Старом Свете.

"Мы поддерживаем приостановление, и считаю, что мы не должны бояться, потому что будет сломана вся система ограничений. Воспринять это как слабость американцев. И приступить к испытаниям нового оружия", - завил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Все это время - с февраля, когда Дональд Трамп решил выйти из ДРСМД в одностороннем порядке, Вашингтон разговаривал с Москвой исключительно языком ультиматумов. Это, говорят эксперты, свидетельство того, что за океаном все же опасаются последствий своего шага. Потому что понимают: Москва тоже не будет сидеть сложа руки. И наверняка преуспеет. Жёсткий ответ Кремля устранит иллюзии Белого дома о готовности России прогибаться. Тем не менее, время одуматься у США еще есть. В Совете Федерации законопроект рассмотрят 26 июня. Дальше его подпишет президент, он будет опубликован и только после этого вступит в силу. Мяч на стороне Вашингтона.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".