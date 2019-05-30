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Четыре площадки внедрения 5G появятся в Москве до конца года

20:07
  • четверг
  • 30 мая 2019

Эта технология уже использовалась во время чемпионата мира по футболу 2018 года

Владимир Путин ознакомился с российскими разработками в области искусственного интеллекта и провел совещание по развитию соответствующих технологий. Президент посетил "Школу 21", учреждённую Сбербанком. В ней готовят специалистов в сфере программирования, передает "ТВ Центр".

Главе государства показали инновационные продукты, созданные отечественными разработчиками. В частности, нейрошлем, помогающий людям восстанавливаться после травмы головы, и систему анализа транспортных потоков Москвы.

Владимир Путин также ознакомился с учебным процессом, после чего провел совещание, на котором обсуждалась национальная стратегия развития технологий искусственного интеллекта. Президент отметил, что многие страны мира уже вплотную занялись подобными исследованиями. И Россия, считает Владимир Путин, должна обеспечить технологический суверенитет в области искусственного интеллекта. Это, по словам главы государства, - важнейшее условие состоятельности отечественного бизнеса и экономики, качества жизни граждан, а также безопасности и обороноспособности страны.

Новейшие отечественные разработки уже применяются в Москве  Об этом рассказал на совещании мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, до конца текущего года в городе заработают четыре экспериментальные площадки по внедрению технологий мобильной связи пятого поколения. Собянин отметил, что, по данным  ООН, Москва среди ведущих мегаполисов мира занимает первое место по электронному взаимодействию с гражданами.

"В видеораспознавании мы поэкспериментировали во время чемпионата мира и сейчас поэкспериментировали с распознаванием лиц в метрополитене, подъездные камеры, выявили десятки преступников, которые находились в розыске. И в этом году, в скором времени, объявим конкурс над созданием масштабной системой распознавания. Вместе с МВД мы ведем работу, которая охватит более 200 тысяч видеокамер в Москве, которая будет одной из крупнейших систем в мире", - сказал Собянин.

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