Обиженному на россиян Макаревичу припомнили концерты с Бабкиной

Артист получил хлесткий ответ из Госдумы

Музыканта и лидера культовой группы "Машина времени" Андрея Макаревича раскритиковали за решение выступить на патриотическом концерте у стен Кремля 12 мая.

В этом виноват сам артист, считает эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. В беседе с ТВЦ.RU он заметил, что теперь Макаревич получает удары от своего ближайшего окружения, а не от основной массы населения, которых он ранее назвал "идиотами".

"Макаревич у стен Кремля на праздничном концерте 12 июня вместе с Газмановым и Бабкиной. Все смешалось в доме Облонских. Чудеса. Андрей Вадимович теперь получает удары не от "80% идиотов", как он однажды высказался, а от ближайшего окружения в социальных сетях, которых он видимо причислял к шибко умным", - заявил эксперт.

Общественный деятель отметил, что "кидаются фекалиями" в него те люди, которые негативно относятся к власти и характеризуют происходящее в России как "кровавый режим". "У них мир черно-белый. А вот Макаревич решил испытать все прелести разноцветного мира", - рассказал ТВЦ.RU Манукян.

Ранее россияне раскритиковали Макаревича и его группу за то, что они решили выступить у стен Кремля. Музыкант в долгу не остался и задал риторический вопрос у себя в Facebook: "Ребята, ну откуда в вас столько *****?"