Москвичи летом смогут бесплатно проверить здоровье в городских парках

В городе появятся мобильные поликлиники

Летом в Москве начнут работать мобильные поликлиники, в которых горожане смогут проверить своё здоровье. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, передает "ТВ Центр".

Временные медицинские павильоны установят в городских парках. Там можно будет пройти медосмотр и сдать анализы. Результаты сразу вносятся в электронную карту. И при необходимости прямо на месте можно пройти дополнительные обследования и записаться на прием к профильному специалисту. По данным департамента здравоохранения, 30% москвичей за последний год вообще не приходили в поликлиники. Акция открывается с июня в рамках нового масштабного проекта "Здоровая Москва".

"В течение 40 минут-часа можно составить достаточно подробное представление в основном о состоянии своего здоровья. В 50% случаев, это я вам как врач с 40-летним стажем говорю, можно предупредить, если есть риски или своевременно победить какую-то хворь. А в тех случаях, когда речь идёт о каких-то онкологических заболеваниях и заболеваниях сердечно-сосудистой системы, то можно предупредить не только какие-то неприятности в виде заболевания, но и сохранить себе жизнь, без преувеличения", - заявил Хрипун.

